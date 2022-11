Elicottero precipitato | iniziato recupero salme

...di recupero delle sette salme delle vittime del disastro aereo avvenuto ieri mattina sul Gargano dove undell'Alidaunia società di elitrasporto partito dalle Tremiti èin ...... Pro Plus srl), mamma Mateja Curk (44 anni) e i loro figli Jon (14 anni) e Liza (13 anni) non ci sono più, vittime dell'incidente inLa Procura della Repubblica di Foggia - in relazione al disastro dell'elicottero precipitato - ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di ...Disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti: sono i reati per cui la procura di Foggia ha aperto l'inchiesta per fare chiarezza sull' incidente avvenuto ieri nel Foggiano, ...