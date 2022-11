Boxe | Bivol batte Ramirez e difende il titolo WBA Ora Beterbiev?

(Di domenica 6 novembre 2022) Dmitryha battuto Gilberto ‘Zurdo’per decisione unanime (118-110, 117-111, 117-111) e ha difeso la cintura WBA dei pesi mediomassimi. Un successo netto, dominante per il pugile russo che tiene il centro del ring e non spreca un colpo. A pochi mesi dalla vittoria su Saul ‘Canelo’ Alvarez,si conferma imbattuto e infligge la prima sconfitta della carriera di ‘Zurdo’, ex campione del mondo dei supermedi dal 2016 al 2019. “Ho fatto il mio lavoro. Sono andato al corpo. Penso di aver fatto abbastanza, ma i giudici fanno il loro lavoro”, dice il messicano. Adesso si apre la strada per un super derby russo dei mediomassimi: Arturdetiene i titoli WBA, WBO, IBF, mentre Dmitryha la WBA. L’unificazione è lì che attende i due fuoriclasse della divisione. Lo conferma anche ...

