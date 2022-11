Ballando con le Stelle | romantica proposta di matrimonio per un’ex protagonista

(Di domenica 6 novembre 2022)diperdicon le. Stiamo parlando di Gessica Notaro, sorpresa poche ore fa dal suo Filippo Bolognini con una romanticissima dichiarazione d’amore. Laè arrivata a Fieracavalli, il posto che nel 2019 li aveva fatti incontrare e innamorare. Immediato il “sì” della donna, che lo ha ribadito poi anche sui social: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal) Insomma, non ci resta che fare i nostri più sinceri auguri alla coppia per il grande passo che li attende. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Leggi anche >le stelle, Wanda Nara ospite speciale:Selvaggia Lucarelli è già polemica La separazione Dopo essere stata protagonista del programma Rai,le Stelle , ...Ospite ale Stelle , come ballerina per una notte, Wanda Nara si è esibita in una splendida bachata e ha poi rivelato alcuni particolari riguardo la sua separazione dal calciatore Mauro Icardi . ...La passione per l’equitazione li aveva fatti incontrare. E così l’atleta Filippo Bologni ha scelto il contesto della Fieracavalli di Verona per chiedere a Gessica Notaro… Leggi ...Paola Barale ha lanciato una frecciatina all'ex Gianni Sperti dopo la sua ultima esibizione a Ballando con le Stelle.