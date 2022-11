XFactor 2022 | MTV | Ma è Tutto Vero? Nel disastro generale Rkomi salva Ambra FOTO

Il duo milanese stupisce ancora una volta il pubblico di X Factorcon una straordinaria ed eterea versione di 'Creep' dei Radiohead. Ieri sera, nella seconda puntata dei Live - su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - la band del roster di ...La De Donà in lacrime 'Voglio uscire' X Factor, secondo live La puntata diandata in onda giovevdì 3 novembre è stata dedicata alla MTV Generation che ha dato la possibilità ai ...Dopo l'esibizione di Valeria Marini, la giuria si spacca in due: Loretta Goggi si arrabbia con Malgioglio, ecco perché ...La rivelazione di questa dodicesima edizione di Tale e quale show , oltre che una delle voci maschili più belle della scena nazionale, ...