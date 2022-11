Ultime Notizie – Milan-Spezia 2-1 | gol rossoneri di Theo Hernandez e Giroud

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilbatte 2-1 lonel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2022-2023 e sale al secondo posto a -6 dal Napoli capolista. Ihanno 29 punti e scavalcano l’Atalanta, sconfitta 1-2 in casa dai partenopei che comandano a quota 35. Ilsblocca il risultato al 21? con, che sfrutta il suggerimento di Bennacer: 1-0. Lopareggia al 59? con un gol speciale. Daniel Maldini, figlio del dirigente rossonero e cresciuto nel, fa centro con uno splendido destro a giro dopo aver vinto un contrasto nell’area dei padroni di casa: 1-1. Ilsi riversa in attacco alla ricerca del nuovo vantaggio. Il Var cancella la rete di Tonali, a segno da fuori. Quando la X sembra definitiva, ...

