Roma | Dybala corre verso il recupero | una partita nel mirino

Leggi su rompipallone

(Di sabato 5 novembre 2022) A tenere banco in casain queste ore è la preparazione del delicato derby contro la Lazio, di domenica alle 18, José Mourinho può contare su tutto l’organico a disposizione fatta eccezione per i lungodegenti Georgino Wijnaldum e Paulo. Proprio il numero ventuno argentino negli ultimi giorni ha fatto importanti passi in avanti sulla sua personale tabella di marcia, per recuperare il prima possibile dal fastidioso infortunio che lo tiene lontano dal campo dal nove di ottobre, dove calciando in rigore contro il Lecce ha riportato una lesione muscolare al quadricipite.Generalmente per questo tipo di infortunio occorrono circa cinque settimane per unparziale, ma dalle pagine del Corriere dello Sport si legge come l’argentino stia lavorando sodo per recuperare il ...