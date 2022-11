Qatar 2022 | l’attesa di Tite | “Non dormo la notte pensando alle convocazioni”

(Di sabato 5 novembre 2022) “Mi accompagna l’ansia e mi sto svegliando sempre4. Mia moglie ci si è abituata, mi dice di provare a dormire di più ma il pensiero dellemi agita. Ci sono gli atleti, ma prima di tutto vengono gli uomini, i loro caratteri, ci sono figli e padri e l’essere umano deve sempre essere rispettato. E per me è un dovere esternare la mia gratitudine a tutti coloro che fanno, o hanno fatto, parte di questo gruppo. Ci saranno delle scelte dettate da motivi tecnici, ma il rispetto per tutti ci sarà sempre”. Queste le parole di, che nell’anticipazione della sua partecipazione a Esporte Espetacular ha parlato della sua tensione in vista delle imminentiper il Brasile per i Mondiali di. SportFace.

MILANO - San Siro spacca le maggioranze di governo: a Roma e a Milano. Venerdì 4 novembrepasserà alla storia come il giorno in cui il dibattito sull'abbattimento o sulla conservazione ...00-......sia importante per il morale di Dybala " e per un suo 2023 sereno in giallorosso " volare in... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 5 novembreIl rinnovo di Rafael Leao continua a tenere il Milan con il fiato sospeso. E, secondo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, appare molto difficile che la firma possa arrivare prima del Mondiale in ...Gareth Southgate ha parlato ai microfoni de La Repubblica. Il CT della nazionale inglese è tornato sulla sconfitta di Wembley all'Europeo e del Mondiale che prenderà il via domenica 20 novembre. Il CT ...