Mike Tyson | quella sfida del Presidente | Un incontro tra leoni

Leggi su newstv

(Di sabato 5 novembre 2022) La fama del cattivo non gli è arrivata solo per la sua forza sportiva. Eccolo in una foto inedita che spunta fuori dagli archivi Uno dei “cattivi” per antonomasia. Uno dei pugili più forti e discussi di tutti i tempi. Capace di diventare – nel bene e nel male – un personaggio. Ben oltre il suo sport, storico ma di nicchia. Stiamo parlando ovviamente di. Iron(Instagram)IronSoprannominato “Iron”, “The Baddest Man on the Planet”, “Kid Dynamite” “King Kong”.è considerato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Una carriera molto importante: campione del mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, con una breve parentesi nel 1996. Pugile fortissimo e spietato, nonostante la sua altezza non eccelsa....