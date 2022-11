Mareggiante sulle spiagge del litorale | FdI contro Zingaretti | “Dove sono i fondi promessi?”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma -“In questi anni di Amministrazionesi è fatto poco o nulla per arginare il problema dell’erosionedeldella Capitale. Abbiamo assistito anche negli ultimi tempi a interventi poco efficaci, che non hanno contribuito a diminuire i danni per imprenditori e cittadini. Da tempo Fratelli d’Italia, a tutti i livelli, solleva il problema, senza però trovare risposte adeguate”. E’ quanto si legge in una nota a firma del capogruppo di FdI in Consiglio Regionale, Fabrizio Ghera, che aggiunge: “Il Presidente della Regione, che ancora tiene il Lazio fermo in attesa delle sue dimissioni, ci spieghifiniti i, i progetti, e soprattutto cosa ha messo in campo per evitare che la stagione invernale, ormai ...