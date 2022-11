Manifestazioni oggi a Roma e Milano per la pace in Ucraina Le due piazze di Pd-M5S e Calenda-Renzi

Nelle stesse ore in cui cittadini, associazioni, protagonisti di (quasi) tutta la scena politica nazionalepomeriggio si divideranno tra le piazze di Roma e Milano, in programma leper la pace e il ritiro delle truppe russe dal fronte ucraino, tre parlamentari uscenti saranno in volo ...La sera del 13 novembre 2015 , mentre la città di Parigi si animava di eventi, die ...è diventato il presidente di una delle associazioni dedicate al ricordo delle vittime degli ...Cessate il fuoco, negoziato multilaterale subito e disarmo nucleare al centro della manifestazione per la pace promossa dalla coalizione "Europe for Peace" che si svolge oggi a Roma. Il ritrovo dei ...“La Giunta Regionale ha approvato, su mia proposta, la delibera che approva il calendario delle manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero a cui la Regione Lazio prenderà parte insieme agli ope ...