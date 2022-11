Luciano Ligabue da Parigi annuncia ai fan di essere ancora positivo al Covid

Scheda artista:TAGSLa fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...E ancora, i paesaggi attrezzati per i concerti, come la nuova Arena di Campovolo, in provincia di Reggio Emilia, inaugurata a giugno con il concerto di: la più grande arena per ...'Non mi passa più' queste sono le parole con cui Luciano Ligabue ha comunicato ai fan di essere ancora positivo al Covid. Il cantante resta quindi bloccato in un hotel a Parigi in attesa di negativizz ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...