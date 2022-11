Ha avuto un tumore per uso prolungato del telefonino | la sentenza a Torino | risarcito con una rendita a vita

(Di sabato 5 novembre 2022) «Esiste un’elevata probabilità che a causare ilsia stato il cellulare». Così ladella Corte d’Appello di Torno ha confermato la condanna nei confronti dell’Inail a pagare ladi malattia professionale a un 63enne, ora in pensione, che ha usato ilper motivi di lavoro per più di diecimila ore. Una decisione già presa dal Tribunale di Aosta e che la Corte ribadisce in difesa del tecnico specializzato delle Cogne Acciai Speciali: l’uomo, tra tra il 1995 e il 2008, ha utilizzato il suo telefono cellulare con una media di 2 ore e mezza al giorno. Un uso che ha causato, secondo l’accusa, «unbenigno intracranico e una conseguente sordità sinistra, paresi del nervo facciale, disturbo dell’equilibrio e sindrome depressiva». Era il 2020 quando il Tribunale di Aosta ...

