Foggia | ritrovato l’elicottero | “Nessun sopravvissuto” A bordo 7 persone tra cui due bambini

(Di sabato 5 novembre 2022) È statotra San Severo ed Apricenadisperso da questa mattina. Lo ha reso noto il vicepreside della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le settesarebbero tutte decedute. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale.con asette, tra cui due, aveva perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco erano state estese sia a terra, sia con un elicottero di Pescara.apparteneva alla ditta Alidavia, che sarebbe in servizio sulla tratta-Vieste-Isole Tremiti. ...

È statotra San Severo ed Apricena l' executive dell' scomparso con a bordo 7 persone (due i ... in provincia di. L'elicottero è stato individuato verso le 13.30 in località ... Foggia, ritrovato l'elicottero: "Nessun sopravvissuto" È stato ritrovato tra San Severo ed Apricena l'elicottero executive dell'Alidaunia scomparso con a bordo 7 persone (due i ...