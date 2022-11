Elicottero scomparso dai radar nel Foggiano | a bordo 7 persone

Leggi su tpi

(Di sabato 5 novembre 2022) Nella zona di Apricena, in provincia di Foggia, uncon a, più due membri dell’equipaggio, ha perso i contatti radio ed èdai. L’allarme è scattato intorno alle 10,30, un’ora dopo il decollo. I vigili del fuoco hanno fatto partire le ricerche del velivolo sia a terra sia con un. Il mezzo dovrebbe appartenere alla ditta “Alidaunia”, in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. Sull’area si è abbattuto un temporale, la speranza è che sia stato il maltempo a far perdere le comunicazioni.