Covid | 1 901 contagi in sette giorni | calano i ricoveri

CesenaToday

... 158.417 a Lucca (51 in più), 171.344 a Pisa (28 in più), 133.482 a Livorno (25 in più), 133.ad ... www.ars.toscana.it/covid19 Tagtoscana Redazione 2 Novembre 2022 43 2 minuti di lettura ...Sono 387 i nuovi contagi dain Toscana secondo il bollettino di oggi, 2 novembre. Si registrano inoltre altri 6 morti. 76 ... 171.344 a Pisa (28 in più), 133.482 a Livorno (25 in più), 133.ad ... Covid, prosegue il calo dei contagi: tra le varianti anche la BQ.1. Forte aumento dei decessi Il report della settimana. Il bollettino epidemiologico del Covid, ora con cadenza settimanale nella giornata di venerdì 4 novembre, certifica numeri in leggero calo alla voce contagi nella Bergamasca ...I mercati hanno insomma digerito il rialzo dello 0,75% dei tassi della Fed di mercoledì scorso e guardano con interesse alla Cina, dove viene data per imminente la fine delle restrizioni per il Covid ...