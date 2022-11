Come curare la pelle in vista del freddo | Applica questo prodotto ogni mattina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilsta arrivando e ladel viso ha bisogno di essere curata nel modo giusto: ecco quali sono i prodotti dare per una corretta skin care. Ladel viso è tra le parti più delicate del nostro corpo e necessita della cura giusta per essere sempre protetta. Ilè uno dei grandi nemici dellae le screpolature sono dietro l'angolo. Quante volte ci è capitato di ritrovarci con labbra screpolate? L'effetto collaterale delle labbra secche è un gran bruciore molto spesso fastidioso. Per proteggere labasta rispettare una serie di consigli che garantiranno una beauty routine perfetta. La cosa fondamentale è innanzitutto riconoscere il tipo diche abbiamo, c'è quella grassa che necessita di prodotti che combattano ...