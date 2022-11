Ballando con le Stelle 17 | quinta puntata | commenti a caldo

L'appuntamentoè dalle ore 20.35 in prima serata su Rai1.La concorrente dile Stelle ha fatto sapere: Fausto Pinna ha scoperto di avere un cancro nel corso di alcuni controlli cardiologici fatti due anni fa, in piena pandemia. L'anno scorso ...Se Giampiero Mughini a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera, non sta brillando per essere un grande ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...