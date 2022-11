Gazzetta del Sud

Nato il 2 febbraio 1949 a Ramacca, in provincia di Catania, milanese d'adozione dal 1954, La Bionda aveva 73 anni ed era malato da un anno. Aveva un tumore che ha molto combattuto. Lo annunciano il figlio Francesco ... Addio Carmelo La Bionda, il papà della disco italiana. Col fratello formava i "D. D. Sound" E' morto stamattina nella sua casa a San Donato, a Milano, Carmelo La Bionda che con il fratello Michelangelo formava il duo musicale 'La Biondà, conosciuto anche col nome artistico D. D. Sound