Vento | calo delle temperature e nubifragi | ci attende un weekend di maltempo autunnale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Guarda le previsioni di Tiscali Meteo Meteo sabato In prevalenza soleggiato al Nord, salvo residua instabilità fino al mattino su Emilia orientale e Romagna con ultime piogge in esaurimento seguite ...

Venti forti a rotazione ciclonica e temperature in bruscoal Sud . Domenica,forte In prevalenza soleggiato al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche . Nuvoloso sul medio ...Ilsarà associato a un bruscodelle . Neve in montagna, acqua alta a Venezia e piogge intense. Maltempo, fermi gli aliscafi per Procida e Ischia Il fortedi scirocco che soffia da ...Sarà un weekend all'insegna del maltempo che segnerà "la fine dell'estate infinita". Un ciclone sta attraversando l’Italia dalla Liguria alla Calabria: il ...Una perturbazione con aria fredda e molto instabile nord atlantica sta attraversando la nostra regione da nordovest verso sudest, con fenomeni anche temporaleschi. Nella seconda parte della giornata l ...