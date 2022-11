Se avete tentennato fino a ora | adesso è arrivato il momento giusto per cedere a un paio di baffi

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Novembre fa rima con Movember. Il MoveMen è infatti il mese battezzato così con l'obiettivo di sensibilizzare gli uomini sull'importanza di prevenire il tumore alla prostata. E così il motto “fatti crescere i” diventa un invito alla consapevolezza. L'iniziativa, in Italia, nasce grazie alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che invita alla prevenzione, un po' come accade in ottobre per le donne con il tumore al seno. Ma cosa c'entrano i? Dal 2003 sono diventati la mascotte della challenge virale del Movember, traducibile come unione di moustache + november: in questo senso farsi crescere undiha aiutato a rendere virale l'importanza della prevenzione, con lo scopo di educare sul tema e raccogliere fondi per la ricerca. A sostegno ci sono numerosi marchi della bellezza ...