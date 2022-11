Quota 41 | la riforma per superare la legge Fornero Calderone | «Può essere riferimento per le pensioni»

Ci sarà un intervento in vista della prossima manovra e il riferimento potrebbe rimanere sempre quello di41 .Pensioni, Marina Calderone: '41 può essere il nostro riferimento' ' ...Pensioni, nellaipotesi41 e proroga opzione donna. Calderoni: 'Modifiche necessarie' 2022 - 11 - 04 18:25:12 Conferenza stampa Meloni al termine del Cdm Il Presidente del Consiglio, ...La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha parlato dei prossimi interventi sulle pensioni: a riferimento Quota 41 ...Ma presto dire in che modo e con quali condizionalità Roma, 4 nov. – In attesa di una riforma organica delle pensioni, che non potrà essere affrontata in questa legge di bilancio… Leggi ...