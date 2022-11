Movida | ecco quando il regolamento arriva in consiglio comunale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIldellagiungerà inper l’approvazione il prossimo 15 novembre. Lo annuncia oggi una nota del Comune dopo che nei giorni scorsi era tornata di stretta attualità una problematica – quella della convivenza tra residenti e proprietari di locali – assai avvertita soprattutto in quartieri come il centro storico, il Vomero e Chiaia, laddove c’è una concentrazione maggiore di locali e dove è più frequente la presenza di giovani. Lo stesso sindaco è tornato sull’argomento di recente dicendo che sono in essere dei tentativi di delocalizzare il flusso giovanile, soprattutto nelle ore serali e che per questo vorrebbe maggiori poteri. Ma ciò che ha fatto maggiormente discutere in città sono state le parole spese dall’assessore alla sicurezza Antonio de Iesu che si è ...

ilmattino.it

... - prosegue Romano - , stavo per illustrare anche le recenti decisioni prese sulladal ... L'odio,la chiave. Chiunque abbia rimostranze verso questa amministrazione è un loro odiatore e poi,...Si era trasferito in piazza De Franchi da poco, ma da allora laera diventata il suo incubo ...perché ho scoccato la freccia, ma non volevo uccidere". I carabinieri gli hanno trovato in ... Movida a Napoli, “prigionieri” della ressa notturna: «Ecco le vie off limits» L’AQUILA – “Ieri in commissione di garanzia, al punto sulla cosiddetta movida in centro storico, ho assistito a una escalation di atteggiamenti di disprezzo verso l’istituzione e i cittadini che si ra ...Il questionario di ascolto del territorio, che l’Osservatorio sulla Torino - Ceres ha lanciato alla fine di giugno, è stato un grande successo: più di 550 persone hanno partecipato, in rappresentanza ...