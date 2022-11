LIVE Musetti-Djokovic 0-0 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | spettacolo al palazzetto di Bercy! Tra pochi istanti si parte

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 19:41 E’ in corso il riscaldamento, trasi! 19:39 Novakha vinto il sorteggio e ha deciso di iniziare la partita la servizio! 19:36 Atmosfera incredibile neldi, tutto esaurito per una serata di grande tennis! Presentazione dei giocatori da pelle d’oca! 19:33 I giocatori stanno effettuando ora il loro ingresso in campo! 19:30 Lorenzoha da compiere un’impresa titanica, ma se l’azzurro continua a giocare sulllo di questi giorni non scende assolutamente in campo sconfitto, anzi. In palio un posto in semifinale contro il vincente di Tsitsipas-Paul. 19:27 Il serbo a...