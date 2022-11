L Bilancio | Meloni | ' recuperiamo fondi su cose che non funzionano' **

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Nella manovra "noi vogliano dare dei segnali, sugli impegni presi e sul programma, ma tutto verrà fatto nelle more dei 22 miliardi. Noi riteniamo di recuperare altre risorse facendo scelte politiche. Vogliamo usare la legge diper dare segnali. Intendiamo togliere risorse suche non hanno funzionato e dirottarle su altre". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiain conferenza stampa.

con ''inflazione al 10%,'aumento di alcune materie prime al 30% che possono avere conseguenze ... Il governo intende affrontare 'in maniera prudente e ragionata' la stesura della legge di, ...
In occasione della prossima legge di bilancio che sarà il primo atto politico del Governo a guida di Giorgia Meloni ...