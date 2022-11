Jaula | recensione | su Netflix un thriller inquieto e morboso

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ladispagnolo tra sussulti mystery e turbe psicologiche, disponibile nel catalogocome Original. Notte fonda quando Simon e Paula, marito e moglie, stanno facendo ritorno a casa in auto dopo essere stati ad una cena con amici. Improvvisamente in mezzo alla strada la coppia scorge la fisionomia di una bambina, la quale si sta aggirando impaurita per la carreggiata, e decidono di caricarla in macchina per portarla in ospedale e denunciarne il ritrovamento alla polizia. Come vi raccontiamo nelladi, disponibile sucome Original, la piccola non risulta tra le persone scomparse e nell'attesa di scoprire la sua identità e rintracciare i genitori, viene monitorata tra le mura dell'istituto. Clara, …