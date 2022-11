Il metodo Musk per spremere i dipendenti

(Di venerdì 4 novembre 2022) L'imprenditore ha già in mente come sostituire gli impiegati di Twitter che sta licenziando: chiedendo turni di lavoro estremi a chi resta e ricorrendo a una squadra speciale di ingegneri "presa in prestito" da Tesla.

A fine ottobre scorso, nei giorni in cuistava per completare l'acquisizione del social, è circolata la bozza di una lettera degli impiegati di Twitter rivolta ae al vecchio consiglio di ......di andare oltre i combustibili fossili La sostenibilità non è centrale Impariamo da Elon, ...per creare spazi del contemporaneo in ex opifici o fonderie Non mi pongo mai il problema di un...Dopo aver messo le mani su Twitter, Elon Musk ha intenzione di stritolare la sua forza lavoro. L’imprenditore ha partecipato a una riunione con i suoi consulenti - tra cui David Sacks, ex… Leggi ...Migliaia di dipendenti Twitter, in tutto il mondo, si preparano a ricevere una mail che annuncia il loro licenziamento. L'imprenditore ha già in ...