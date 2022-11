I gretini bloccano la strada | ci scappa il morto

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 novembre 2022) È diventato un fenomeno esteso in tutta Europa. Dopo i fatti di Roma dell’altro ieri, quando otto giovani hanno bloccato la circolazione sul Grande Raccordo Anulare, reggendo striscioni dallo slogan “no gas no carbone”; anche Berlino è stata vittima di queste manifestazioni improvvisate. Solo che questa volta ilci èto veramente: un ciclista tedesco di 44 anni, deceduto a causa di un incidentele e dal conseguente ritardo dei soccorsi, proprio per un blocco compiuto da alcuni ambientalisti. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco presenti sulla scena dell’incidente, l’ambulanza sarebbe stata ritardata da due, di 59 e 63 anni, attaccati a un ponte segnaletico sulla A100, alterando di fatto l’assistenza ai feriti, poi deceduti. Subito è intervenuto il governo tedesco, il quale pur ...