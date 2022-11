La Gazzetta dello Sport

Non è mai arrivata e domenica l'interistasarà una delle principali minacce per la squadra di Allegri. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. ...rigore su... Le precedenti due occasioni non sorridono però ai bianconeri: Doveri ha diretto Inter - Juventus del 17 gennaio 2021 , gara finita 2 - 0 per i padroni di casa (gol di Vidal ... Dzeko e quel vecchio flirt con la Juve (mai realizzato). Ora Edin deve fare il Lukaku Dzeko Inter, in casa nerazzurra si inizia a pensare al futuro e in particolare si rinnovi di contratto. L’edizione odierna ha fatto il punto della situazione spiegando che la priorità al momento ...Tabù Stadium: Lautaro e Dzeko a caccia dei primi centri in carriera nel fortino-Juventus. Sei reti in due, tre a testa, in undici stagioni complessive (7 il bosniaco, in Italia dal 2015-16, ...