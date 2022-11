Cucciolo salvato da un cimitero ha una reazione stupenda quando ritrova i suoi salvatori

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il personale di undel Missouri non si è spaventato più di tantouna sera ha notato un’ombra muoversi nell’oscurità. Di tanto in tanto avevano iniziato a presentarsi dei visitatori a quattro zampe che trotterellavano qua e là. Guardando meglio con la luce del giorno seguente, hanno scoperto che si trattava di un cagnolino randagio. Poi si sono accorti che gli mancava quasi tutto il pelo e che le sue zampe sembravano essere troppo nude per poterci camminare comodamente. Quindi hanno deciso di chiamare degli esperti dello Stray Rescue of St. Louis (SRSL). Donna Lochmann è l’agente capo dei salvataggi del SRSL. Parlando con The Dodo, Donna ha spiegato: “Entrano da sotto la recinzione e decidono che gli piace perché è un posto tranquillo. È unenorme, perciò hanno tantissimo spazio per stare lontani ...