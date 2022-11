“Crisi globali e affari di piombo” | così l’Italia punta sempre di più su difesa ed export di armi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Secondo i dati dell’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma (SIPRI), nel 2021 la spesa militare mondiale ha raggiunto il massimo storico di 2.100 miliardi di dollari. Un giro d’enorme dal quale dipendono gli equilibri geopolitici e che garantisce profitti astronomici a chi questele produce ed esporta, incentivato dalla crescente insicurezza internazionale che ha seguito lo scoppio della guerra in Ucraina e che ha spinto gli stati ad una precipitosa corsa al riarmo. Tra questi Paesi c’è anche. Il 16 marzo 2022 -neanche un mese dopo l’inizio di quella che il presidente russo Vladimir Putin definisce “operazione speciale” – la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il nostro Paese ad allinearsi alle indicazioni della Nato, aumentando le spese militari. Nel giro dei ...

