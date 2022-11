Cosa c'è davvero dietro l'addio al calcio di Piqué

Il Post

La filosofia del nuovo provvedimento è semplice:c'è di più degno del sommo disprezzo, nella ... E per questo, con norme scrittecon i piedi, ha scalciato la testa delicata dello Stato di ...... questa la risposta: "Bene, chiariamo una: non pensavo che la musica fosse ridicola; pensavo ... i testi a volte erano ridicoli; ma la musica in sé erabuona e divertente. E così un sacco ... Cosa sono davvero i rave Se la voglia di vivere questo autunno con un taglio da far girare la testa a chiunque ha sorpreso anche te, la risposta è solo una: il wolf ...C’è chi chiede provvedimenti e chi invece lo giustifica. Ma quale sarà la verità La sua era davvero una affermazione blasfema oppure si tratta di una semplice parolaccia Photo Credits: per gentile ...