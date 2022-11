Come rimuovere MyStart Search

Leggi su wikitech

(Di venerdì 4 novembre 2022) Hai problemi ripetuti di malware? Tranquillo anche se fastidiosi questi malware possono essere rimossi, quindi, in questo articolo vediamo dal tuo pc.è uno dei browser hijacker, cioè, uno di quei software malevoli che cambiano il motore di ricerca e la pagina iniziale del browser per indirizzare l’utente verso siti pieni di pubblicità (pubblicità che permettono agli autori di questi malware di guadagnare grosse somme di denaro). Molto spesso i programmisono duri a “morire”, nel senso che anche provando a ripristinare il motore di ricerca o l’home page del browser si riattivano in automatico. Però non temere, non sono ...