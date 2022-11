OA Sport

Feletto Umberto,a 66 anni Giorgio Pellegrini. L'intera comunità di Feletto Umberto è in lutto per la ...assolutamente mangiare Matrimonio friulano tra le bici per i 2 campioni del...L'amore per ilsegue quello per il calcio: una mezzala con propensione al gol. Conosce ... storico capo della polizia, anche lui avellinesenel 2013. Nei ranghi prefettizi, prima a ... Ciclismo, scomparso l’ex presidente del CR Basilicata Leonardo Giulio Viggiano