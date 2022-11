Cdm | Piantedosi ribadisce la linea dura sui migranti | «Aiuti solo a chi ha diritto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 novembre 2022) «a chi ha». È questa ladel governo Meloni sulla questione, annunciata in conferenza stampa dopo il Cdm dal ministro dell’Interno Matteo. L’inquilino del Viminale ha infatti comunicato il primo provvedimento interministeriale del governo in tema di navi delle Ong. «A Humanity che sta entrando nelle acque italiane davanti a Catania viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere in acque italiane per vedere le emergenze di carattere sanitario», ha dettospecificando – inoltre – che l’Italia si «farà carico» di tutte le persone bisognose, come «le donne incinte o i bambini». Una volta terminate le verifiche, però, – ha ribadito il ministro – le persone che non “avranno i requisiti” dovranno «rimanere a bordo e ...