Calcio italiano sotto choc | il 22enne in coma | “Stato irreversibile”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Davide Ferrerio in, il 20enne non si riprenderà più. Non ci sono più speranze per il giovane tifoso del Bologna che dallo scorso 11 agosto si trova in un letto d’ospedale dopo aver subito una terribile aggressione. Il ragazzo si trovava a Crotone in vacanza e stava aspettando un amico per andare in pizzeria. Improvvisamente ècolpito dalNiccolò Passalacqua che lo ha scambiato per un 31enne che, con un falso account, stava corteggiando l’amica di 17 anni. L’aggressore, in carcere con l’accusa di tentato omicidio, ha prima cercato di capire se Davide fosse effettivamente la persona che cercava. Il 31enne sarebbe dovuto arrivare all’appuntamento con una maglietta bianca. Ma anche Ferrerio indossava una t-shirt di quel colore. Quando il giovane ha negato e poi è scappato Niccolà lo ha inseguito e colpito con una ...