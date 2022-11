Ucraina ultime notizie Mosca testa missile balistico Bulava Aiea | ?nessuna traccia di “bomba sporca” ucraina

(Di giovedì 3 novembre 2022) La recente decisione della Russia di rientrare nell’accordo sull’esportazione del grano ucraino non significa chesia pronta ad estenderlo oltre la data del 19 novembre, ha precisato il portavoce del Cremlino Peskov. Ankara intanto fa sapere che “dopo la ripresa dell’iniziativa sul grano, sei navi sono partite dai porti ucraini”. Mattarella: “La guerra riporta indietro di un secolo l’orologio della storia. Non possiamo arrenderci a questa deriva. Pieno sostegno a Kiev”.intanto accusa Londra di addestrare Kiev al sabotaggio in mare e parla di “minaccia di escalation” Bombe russe nel sud dell’, colpito impianto energia. Consiglio di Sicurezza Onu respinge richiesta russa su commissione armi biologiche

Ucraina ultime notizie. Aiea, dopo ispezioni nessuna traccia di "bomba sporca" ucraina L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) confuta le accuse di Mosca sulla possibile creazione di una 'bomba sporca' da parte dell'Ucraina. L'ente ...Lo ha detto il presidente ucraino, in un briefing con la stampa tenutosi a Kiev. "La mia posizione personale e quella dell'Ucraina è che se parteciperà il leader della Federazione Russa, allora l'Ucra ...