Ranking ATP | Lorenzo Musetti nei quarti a Parigi-Bercy e a un passo dalla top-20! Ma c’è Djokovic…

(Di giovedì 3 novembre 2022)continua la propria avventura nel Masters1000 di. Dopo aver sconfitto il croato Marin Cilic al primo turno, il georgiano Nikoloz Basilashvili nel secondo, è stato il n.4 del, Casper Ruud, a cadere sotto i colpi dell’azzurro. Con una prestazione straordinaria,ha battuto lo scandinavo con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 e per la prima volta in carriera ha battuto un top-5 e conquistato il pass neidi finale di un torneo di questa tipologia. Cosa significa questo in classifica?grazie a questo riscontro ha 1865 punti, è sempre n.23 del mondo, ma è vicinissimo a fare il grande salto nella top-20. Qualora, infatti, riuscisse a qualificarsi per le semifinali del torneono, ...

Il 20enne di Carrara, n.23, dopo il successo in due set sul croato Cilic, n.17 del seeding, ripetuto ...Lorenzo Musetti show: benvenuti allo spettacolo del nostro azzurro all'ATP 1000 Parigi-Mercy che ha demolito il ... Per il tennista di Carrara è la prima vittoria contro un top 5 del ranking.