Piccinini | «Rifarei le foto per Playboy Non alimentavano l’idea della donna oggetto»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il CorriereSera ha intervistato l’ex pallavolista Francesca, ora commentatrice tv per i Mondiali di volley, che ha seguito le gare commossa «Il volley fara? sempre parte di me». Questo infondo è sempre stato il suo sogno da bambina «Sognavo di diventare quella che sono stata: pallavolista e azzurra. Mi sono innamorata del volley vedendo i cartoni animati di Mila e Shiro» Era forse innamorata di Shiro? «No, ero infervorata da Mila: mi sarebbe piaciuto saltare e schiacciare come lei». Oggi alla Nazionale manca una guida forte «Una leader. Paola Egonu e altre sono troppo giovani, oggi il faro e? Monica De Gennaro. Bravissima, pero? servirebbe una figura ancora piu? iconica». Il caso Egonu Paola Egonu ha denunciato uno stato di malessere. Una fuoriclasse puo? diventare ingombrante? «C’e? sempre chi emerge, in una squadra. Serve ...

Francesca Piccinini, campionessa di volley ... La 43enne in passato ha posato nuda per Playboy: “Se le rifarei Alla mia età, no. Se tornassi indietro, invece, sì: nessuna foto è stata volgare. Ero ...L’ex pallavolista: ora con Cristiano Doni mi sento serena. Mi sono innamorata del volley vedendo i cartoni animati di Mila e Shiro. L’amicizia con Cacciatori: molti pensavano che non ci parlassimo, in ...