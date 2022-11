Perugia | nuovo colpo per la difesa | è fatta per Struna L’annuncio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilmette a segno unper rinforzare la propriaper l’arrivo dial club umbro Aljazè undifensore del, come comunicato dallo stesso club umbro. IL COMUNICATO –comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Aljaz. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con diritto di opzione per un’ulteriore stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...che le sfide della sostenibilità necessitino di sinergie virtuose per realizzare unmodello ... l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli studi di Trieste, l'università di, l'..., 3 novembre 2022 - Unfine settimana per passeggiare nelle vie, vicoli e piazze del centro storico di. Sabato 5 novembre, alle 15.30, visita al Cimitero monumentale di. ...Il Perugia mette a segno un nuovo colpo per rinforzare la propria difesa: fatta per l’arrivo di Struna al club umbro Aljaz Struna è un nuovo difensore del Perugia, come comunicato dallo stesso club ...PERUGIA - Il Perugia con una nota apparsa sul proprio sito web, ha reso noto "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Aljaz Struna. Il difensore ha firmato un contratto f ...