Furto in casa di Kvaratskhelia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Brutto episodio, quello accaduto all'attaccante del Napoli. I ladri si sono introdotti nella sua casa di Cuma e gli hanno rubato una macchina, una Mini Countryman. Nessuna conseguenza per il calciatore georgiano che nel frattempo era in trasferta. L'attaccante ha già sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli, e nella mattinata di oggi è andato ad allenarsi regolarmente con la squadra agli ordini di Luciano Spalletti.

