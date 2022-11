Covid | Schillaci | “Reintegro sanitari no vax segno di pacificazione”

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo guardare avanti”. Ildeinon vaccinati contro-19, anticipato al primo novembre dal 31 dicembre, “è undi”. Lo ha spiegato al Tg5 il ministro della Salute, Orazio. “Le condizioni pandemiche stanno migliorando e abbiamo bisogno di avere questi medici al lavoro nel sistemao nazionale”. VACCINO – “I vaccini sono stati uno strumento indispensabile nella lotta alla pandemia” di-19, sottolinea il ministro della Salute, “e rimangono da raccomandare alle persone fragili, agli anziani e alle persone più deboli”. STIPENDI MEDICI – La carenza di medici in Italia “è un problema importante. I medici vanno gratificati meglio e hanno bisogno di avere uno stipendio ...

... mentre crollano del 25% in una settimana le somministrazioni delle quarte dosi anti -. Il ... deciso dal ministro della Salute Orazio, insiste il presidente della Puglia Michele ...Restano mascherine in ospedali e Rsa, obbligo prorogato Sul"non replicheremo il modello del ...alla pandemia LE MASCHERINE " Una nuova ordinanza del ministro della Salute Orazioha ...(Adnkronos) – “Dobbiamo guardare avanti”. Il reintegro dei sanitari non vaccinati contro Covid-19, anticipato al primo novembre dal 31 dicembre, “è un segno di pacificazione”. Lo ha spiegato al Tg5 il ...“Il Ministero della Salute ha disposto la sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino della pandemia di COVID-19 che sarà reso pubblico a cadenza settimanale. Tuttavia, dal 30 ottobre r ...