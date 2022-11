Ciclismo | la stagione di Egan Bernal scatterà dalla Vuelta a San Juan

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Inizierà dall’Argentina la2023 di: il colombiano, sfortunatissimo quest’anno con una caduta proprio ad inizio 2022 con la quale ha rischiato di dover chiudere la propria carriera, vuole assolutamente tornare ai livelli che gli spettavano e partirà l’annata dal 23 gennaio allaa San. A confermarlo è Matteo Tosatto, ds della Ineos Grenadiers, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Aver risolto i problemi al ginocchio gli ha tolto qualsiasi dubbio. È partito sereno per le vacanze, l’ho visto bene, molto grintoso. A Nizza mi ha detto ‘Posso cominciare lacome ho sempre fatto, come un corridore vero, e non come un corridore infortunato che pensa ai dolori. Voglio tornare quello di prima‘”. Prosegue: “deve ritrovare fondo e ...