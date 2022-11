Chiara Ferragni a Petra | il look di tendenza non passa inosservato

Leggi su diredonna

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ce l’ho, ce l’ho, mi manca:nei giorni scorsi ha fatto la conta delle 7 meraviglie del mondo visitate fino a oggi. Con, il celebre sito archeologico situato a pochi chilometri da Amman, ha raggiunto quota 5: all’appello mancano ancora Machu Picchu e il Taj Mahal. In questi giorni, la nota influencer cremonese è volata in Giordania in compagnia del suo team e diBiasi e Filippo Fiora, amici storici della moglie di Fedez. La compagnia ha soggiornato in un hotel di lusso, The Ritz-Carlton, considerato il fiore al’occhiello delle strutture ricettive della nazione. La vacanza, manco a dirlo, scorre piacevole tra cene presso Roberto’s, l’esclusivo ristorante dell’albergo che gode di una vista mozzafiato sulla città, ed escursioni nei dintorni. Per la gita a...