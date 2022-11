Cementir | nei primi nove mesi ricavi a 1 | 25 miliardi +24 | 7%

Holding ha registratoprimi nove mesi ricavi pari a 1,257 miliardi di euro, in progressione del 24,7% rispetto ai 1,008 mld dello stesso periodo dell'anno precedente. Il margine operativo ......8 milioni di euro, in aumento del 36,0% rispetto a 121,2 milioni di europrimi nove mesi del ...conferma gli obiettivi dichiarati in data 8 febbraio 2022, ovvero di raggiungere ricavi ...Cementir Holding ha registrato nei primi nove mesi ricavi pari a 1,257 miliardi di euro, in progressione del 24,7% rispetto ai 1,008 mld dello stesso periodo dell'anno precedente. Il ...Cementir Holding, società del gruppo Caltagirone attiva nel ... 36,0% rispetto a 121,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021. "I primi nove mesi del 2022 si chiudono con risultati in linea con ...