Calcio | Europa League 2022-2023 | la Roma batte 3-1 il Ludogorets e passa il turno

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tanta, tantissima sofferenza, ma alla fine lariesce ad agguantare il pass per il prossimodell’. Per la squadra di José Mourinho non c’è la qualificazione agli ottavi, ma il biglietto per i sedicesimi è garantito dopo il 3-1 nell’ultimo match del girone con il. Primo tempo di difficoltà per i padroni di casa giallorossi: Pellegrini sfiora il gol nei primi minuti, ma poi arriva a sorpresa la rete degli ospiti. Al 41? grandissima azione di Rick che fa tutto da solo e con un bolide infila Rui Patricio. Cambi nella ripresa che tolgono l’ansia della vittoria ai capitolini: è Nicolò Zaniolo a dare la sveglia, conquistando un rigore al 54?, trasformato da Lorenzo Pellegrini per il momentaneo 1-1. Neanche il tempo di ripartire e al ...