Bimbo muore a 7 anni | la scoperta choc dei genitori dentro di una scarpa

(Di giovedì 3 novembre 2022) Morto dopo essere stato punto da uno scorpione. È questa la terribile sorte di un bambino brasiliano di 7. Il piccolo è deceduto dopo essere andato in shock anafilattico ed essere stato colpito da sette attacchi di cuore. Luiz Miguel Furtado Barbosa, di Anhembi nello stato di San Paolo, si stava preparando per andare in campeggio con la sua famiglia il 23 ottobre quando ha sentito una puntura al piede, ha riferito Newsflash. “Non appena si è messo laha urlato di dolore”, ha detto ai notiziari locali la madre del ragazzo, Angelita Proenca Furtado. “Dato che non abbiamo trovato cosa lo avesse punto, abbiamo continuato a cercare. Ma la sua gamba ha iniziato a diventare rossa e ha detto che il dolore stava aumentando”, ha raccontato la mamma. “In quel momento ho immaginato che fosse davvero uno scorpione e che dovevo trovarlo per scoprire ...

