Ballando con le Stelle | Gabriel Garko si deve operare | lascia il programma di Milly Carlucci? Ecco la verità

Leggi su donnapop

(Di giovedì 3 novembre 2022) Come sappiamo,si è infortunato durante le prove dicon le. Fino a oggi non si sapeva niente circa le sue reali condizioni di salute, ma ora sono arrivate notizie certe su quanto è successo all’attore: il divo, infatti, prossimamente dovrà operarsi. Come sta oggi? Tutti gli aggiornamenti a seguire nel nostro...