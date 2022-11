WWE | Ecco quale sarebbe l’enorme cifra pagata a Shawn Michaels per tornare sul ring

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Questo sabato è in programma in Arabia Saudita l’evento Crown Jewel. La WWE, fin dal principio, ha fatto le cose in grande per i suoi show in quel paese, anche grazie al ricco budget messo a disposizione dal regno. Tutti ricorderanno come nel 2018 fu addirittura convintosul, in un match (per la verità pessimo) lottato in coppia con Triple H contro Kane e Undertaker. Un match ancora oggi ricordato per la scarsa qualità ma che diede l’occasione agli appassionati di vedere sulper l’ultima volta uno dei più grandi di sempre. 3 Milioni per un match Come la WWE riuscì a convincere HBK a disattendere l’impegno di nonmai più sul? Secondo il podcast What Happened When, di Tony Schiavone,...