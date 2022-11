Sognare non ha età

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Museum Of Dreamers è una mostra che trasforma l’onirico in realtà, le aspirazioni in ispirazione, gli spazi in piattaforme per sognare. Museum Of Dreamers è una mostra composta da 15 installazioni immersive dalla forte estetica contemporanea e dal grande impatto visivo. Oltre ad essere innovativa e travolgente, la mostra si snoda in un percorso emozionale dove ognuna delle installazioni artistiche è legata ad un messaggio motivazionale con una precisa ambizione: rieducare alla cultura dei sogni. Ideato dalle designer Elena e Giulia Sella fondatrici di Postology, agenzia di brand e retail experience milanese, il progetto prevede l’unione di intrattenimento, design, creatività e tecnologia. La mostra ha luogo nella celebre location di Piazza Beccaria (Duomo, Corso Vittorio Emanuele) un tempo occupata da Coin Excelsior, sviluppandosi in oltre 2.000 metri quadri di spazio interamente ...