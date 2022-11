Roma | ragazzo sui binari della Metro B | è gravissimo Circolazione interrotta per un' ora e mezza

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Pesanti disagi asulla lineaB/B1 . Laè statacirca per un'ora e mezzo sulle tratte Castro Pretorio - Monti Tiburtini e Castro Pretorio - Ionio, per '...

Pesanti disagi asulla linea della MetroB/B1 . La circolazione è stata interrotta circa per un'ora e mezzo sulle ... Da quanto si apprende, si tratterebbe di un tentato suicidio di undi 19 ..., Milano e Firenze sono previsti anche dei ' caffè con l'urologo ', incontri con esperti ... Getty Images La prima visita Da adolescente Per uno sviluppo sano del'è consigliabile ...Il 19enne è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Roma, le sue condizioni sono gravissime e pare stia lottando tra la vita e la morte. I Carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere ...Interrotta la circolazione della Metro B/B1 di Roma, sulle tratte Castro Pretorio-Monti Tiburtini e Castro Pretorio-Ionio, per «consentire il soccorso a una persona sui binari alla ...